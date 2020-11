Familie in Quarantäne: Kein Begräbnis für Covid-Opfer

Schwester warnt davor, die Krankheit zu unterschätzen. Die Zahl der Todesopfer durch das Virus steigt deutlich an. Auf den Intensivstationen wird es immer enger.

Täglich sterben mehr Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Allein von Donnerstag auf Freitag waren österreichweit 72 Tote zu beklagen, binnen einer Woche kamen 258 Menschen ums Leben, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Österreich. 6464 Menschen infizierten sich mit Stand Freitag neu mit dem Virus.

In vielen Familien spielen sich Dramen ab: Eine betagte Frau aus Wels (OÖ), sie wohnt in einem Seniorenheim, verlor beispielsweise ihren Sohn. Der 37-Jährige war zwar übergewichtig, er ...