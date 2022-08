Firmenbrand in Wien-Liesing unter Kontrolle gebracht

Ein Lkw-Brand in der Lagerhalle eines Lebensmittel-Großhändlers in Wien-Liesing hat am Freitag auf das Firmengebäude übergegriffen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rauchsäule im Süden der Bundeshauptstadt war ab kurz vor 16.00 Uhr weithin zu sehen. Am Abend wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht. Es konnten aber vorerst nicht alle Glutnester beseitigt werden, weil die Halle stark einsturzgefährdet ist, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/UNBEKAN Über 100 Einsatzkräfte bei Brandbekämpfung