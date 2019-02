Forderungskatalog des Tierschutzvolksbegehrens präsentiert

Das von Sebastian Bohrn Mena initiierte Tierschutzvolksbegehren ist nun im Besitz eines umfassenden Forderungskatalogs. Der Fokus des Begehrens liegt auf einer tiergerechten und zukunftsfähigen Landwirtschaft, einer Umschichtung der Förderungsmittel der öffentlichen Hand und einer erhöhten Transparenz für Konsumenten, wie bei der Präsentation der Forderungen am Dienstag in Wien klar wurde.

"Das Ziel ist, Tierleid zu beenden und Alternativen zu fördern", erklärte Nicolas Entrup, Koordinator des Forderungskatalogs. Um das zu erreichen, würden die Forderungen den aktuellen Stand der Wissenschaft reflektieren. Einige der Forderungen müssten laut Entrup als Gesamtpaket betrachtet werden. So sei eine Umstellung auf eine tiergerechte und zukunftsfähige Landwirtschaft etwa nur dann möglich, wenn Unterstützung vonseiten der öffentlichen Hand und der Konsumenten gegeben sei.

Anzeige

Die Landwirtschaft betreffenden Forderungen sehen vor, dass Haltungsformen die Grundbedürfnisse der Tiere befriedigen. "Dabei geht es vor allem um Bewegung und Beschäftigung", präzisierte Entrup. Zudem wird ein Ende von Qualzucht und eine Reduktion der Tiertransporte sowie des Stressempfindens von Tieren vor Schlachtungen auf ein Mindestmaß gefordert. Die Fütterung der Tiere soll ökologisch nachhaltig erfolgen und das Töten von männlichen Küken verboten werden.

Um den Produzenten die Umsetzung dieser Forderungen zu ermöglichen, sollen öffentliche Mittel laut Entrup als "ökonomischer Hebel" eingesetzt werden. Dafür braucht es eine Umschichtung der Fördermittel. Diese sollen fortan Verbesserungen des Tierwohls unterstützen. Außerdem soll die Lebensmittelbeschaffung durch die öffentliche Hand an das Tierwohl geknüpft werden. Für Konsumenten sehen die Forderungen mehr Transparenz vor, indem eine verpflichtende "Tierwohl-Kennzeichnung" von Lebensmitteln eingeführt wird, wie sie bereits bei Schaleneiern vorhanden ist. Tierqualprodukte wie Enten- und Gänsestopfleber sollen nicht länger importiert werden dürfen. Schließlich wird gefordert, dass anerkannte Tierschutzorganisationen Mitwirkungsrechte und Parteistellung für gerichtliche und behördliche Verfahren erhalten und die Ressourcen von öffentlichen Tierschutzeinrichtungen erhöht werden.

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) und Greenpeace begrüßen die Forderungen. "Es ist jetzt höchste Zeit für eine Trendwende in der Tierhaltung. Das Tierschutzvolksbegehren leistet hier einen wichtigen Beitrag", sagte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Der WTV rief die Bevölkerung in einer Aussendung dazu auf, das Tierschutzvolksbegehren zu unterstützen. "Die BürgerInnen können nun beweisen, dass ihnen das Wohl anderer Lebewesen am Herzen liegt und die Politik zum Handeln bewegen", sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des WTV.

"Einige Punkte sind nicht neu", räumte Entrup, Koordinator des Forderungskatalogs ein, weswegen es das Tierschutzvolksbegehren umso mehr brauche, da sich trotz vorhandenen Bewusstseins nichts an den Problemen geändert habe. Bohrn Mena stellte klar, dass ihm bewusst sei, dass die Forderungen manchen nicht weit genug und anderen zu weit gehen würden. Ziel sei es gewesen, 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung einen Katalog zu unterbreiten, den sie auch unterschreiben würden. "Wir wollen dorthin, wo die Einstellung der Bevölkerung schon ist", erklärte Bohrn Mena.

Der Startschuss für das Sammeln von Unterstützungserklärungen erfolgt am 7. Mai. Dafür nehme man sich laut Bohrn Mena eineinhalb Jahre Zeit, um "möglichst viele Menschen mit dem Ansatz in Berührung zu bringen". Um in dieser Zeit finanziell über die Runden zu kommen, sei man auf ein Patenschaftsprogramm angewiesen, da "kein Cent von Parteien" angenommen werde, sagte der einstige Tierschutzsprecher der einstigen "Liste Pilz".

Quelle: APA