FPÖ will Deutsch-Pflicht für Pflegerinnen und Pfleger

Die FPÖ ortet ein Jahr nach Verkündung der Pflegereform durch die Regierung weiterhin Stillstand in diesem Bereich und warnt vor einer Personalnot in diesem Bereich. Laut Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch ist seitdem nichts passiert. Sie schlug am Dienstag in einer Pressekonferenz vor, die Pflegeausbildung wieder niederschwelliger zu gestalten und attraktiver zu machen. Zudem müssten Deutschkenntnisse für Pflegerinnen und Pfleger verpflichtend sein.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Pflegerinnen und Pfleger müssen laut FPÖ Deutsch sprechen