Frau stürzte in Graz beim Fensterputzen aus viertem Stock

Eine 37 Jahre alte Frau ist am Freitag in Graz offenbar beim Fensterputzen aus dem vierten Stock gefallen. Sie fiel auf den Rasen und blieb regungslos liegen. Eine Zeugin verständigte sofort die Einsatzkräfte und lief zu der Verletzten, um Erste Hilfe zu leisten. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz die Verletzte ins Landeskrankenhaus Graz ein.

Da die Wohnungstüre verschlossen war, hatten sich die Beamten mit einem Drehleiterfahrzeug der Berufsfeuerwehr Graz über das offene Fenster Zugang zur Wohnung verschafft. Aufgrund der Zeugenaussagen, der in der Wohnung vorgefundenen Putzutensilien und einem Reinigungstuch, das neben der Frau am Rasen gefunden wurde, geht die Polizei von keinem Fremdverschulden aus. (APA)