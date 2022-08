Für 600 Euro kann man anrüchigen Namen ändern

Tausende Bürger erhalten jedes Jahr auf Antrag von der Behörde neue Namen. Die Gründe, warum man anders heißen will, sind unterschiedlich. Die Prüfung der Voraussetzungen ist streng.

Saustingl, Beidl oder Schwein. Wer im Telefonbuch nach derben oder fragwürdigen Namen sucht, wird schnell fündig. In Deutschland existieren sogar noch zwei Personen mit dem Nachnamen Hitler.

Was tun, wenn man - aus welchem Grund auch immer - mit seinem Namen unzufrieden ist und einen neuen will? Wie neulich in Deutschland, als ein Mädchen nicht mehr den gleichen Vornamen tragen wollte wie der digitale Sprachassistent Siri, weil sie von Mitschülern gehänselt und gemobbt wurde. Das Verwaltungsgericht in Göttingen ...