Gmunden als dritter Bezirk in OÖ mit Ausreise-Testpflicht

Angesichts der steigenden Infektionszahlen werden auch im Bezirk Gmunden - nach Braunau und Freistadt als drittem Bezirk in Oberösterreich - Ausreisekontrollen notwendig. Sie starten am Samstag um 0.00 Uhr. Damit ist für das Verlassen des Bezirks ein gültiger 3G-Nachweis erforderlich, informierte das Land am Nachmittag.

SN/APA/MANFRED FESL/MANFRED FESL Ab Mitternacht