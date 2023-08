Gratis Klimaticket für Klimatticket-Tattoos bei Festivals

Für ein kostenloses Klimaticket haben sich Besucher des Frequency Festivals und des Electric Love Festival Tattoos mit dem Sujet des Klimatickets stechen lassen. "Diese Aktion geht unter die Haut" - mit diesem Slogan hat die One Mobility GmbH, die das Klimaticket in Österreich vertreibt, dafür geworben. "Das Feedback auf den Festivals war extrem positiv", sagte Jakob Lambert, Geschäftsführer der One Mobility GmbH, der APA. Auf Instagram gab es für die Aktion Kritik.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Wer möchte sich ein Klimaticket stechen lassen?!