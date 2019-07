Großbrand auf einem Bauernhof in Lochen in Oberösterreich

Rund 200 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Samstag beim Brand eines Bauernhofes in Lochen am See im Bezirk Braunau im Einsatz gewesen. Als die Feuerwehren gegen 22.00 Uhr eintrafen, stand das Objekt schon im Vollbrand. Das Feuer hatte sich schnell auf die drei Wirtschaftsgebäude ausgebreitet, diese wurden bis auf die Grundmauern zerstört, teilte die Polizei mit.

SN/APA/MANFRED FESL Bei dem Brand wurde zum Glück niemand verletzt