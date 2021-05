"Grüner Pass" und QR-Code in Österreich ab 4. Juni verfügbar

Ab Mittwoch gelten in Österreich die sogenannten 3G - getestet, genesen oder geimpft - als Eintrittsschlüssel für Gastronomie, Sport und Co.. In zweieinhalb Wochen soll dann der Grüne Pass auf nationaler Ebene fertig sein: Ab 4. Juni wird der Nachweis in Österreich via QR-Code erfolgen, bestätigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag den bekannten Fahrplan.

SN/APA/AFP/LENNART PREISS Erst 64.000 Österreicher haben Zweitimpfung mit AstraZeneca erhalten