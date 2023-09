In der oberösterreichischen Gemeinde Marchtrenk ist ein Güterzug entgleist. Die Westbahnstrecke ist vorerst gesperrt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Über Personenschäden ist bisher, nach Angaben der ÖBB, nichts bekannt. Betroffen sind auch drei Kesselwaggons. Es werde nun vor allem einmal geprüft, was sich in diesen Waggons befindet, heißt es bei den ÖBB.