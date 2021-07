Hagelkörner bis elf Zentimeter Größe - Sommer des extremen Wetters in Österreich

Das Wetter ist immer Gesprächsthema. Diesen Juli besonders. Aber was sagt die Statistik und wie sind die Hagelunwetter und Überschwemmungen einzuordnen?

Dieser Sommer hat es in sich. Nicht nur, dass er bisher zu einem der fünf wärmsten der Messgeschichte (seit 1767) gehört und er im Mittel um 1,5 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegt. Auch die Unwetter, die er nach Österreich brachte, sind rekordverdächtig. Die Zahlen der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) zeigen etwa, dass es diesen Sommer bisher überdurchschnittlich viele Unwetter mit sehr starkem Hagel gab. So etwa am 24. Juni in den niederösterreichischen Gemeinden Schrattenberg und ...