Nach tödlichen Bissen durch American Staffordshire Terrier: Halterin drohen drei Jahre Haft

Hundezüchterin machte ihre Staffords bei der Ausbildung zu Schutzhunden scharf. Die tödliche Attacke ihres Kampfhundes dürfte jetzt eine Verschärfung der Halteregelungen zur Folge haben.

Die Bevölkerung in Naarn (Bezirk Perg) in Oberösterreich muss sich nicht mehr fürchten. Denn nach den tödlichen Bissen des American Staffordshire Terriers "Elmo" gegen eine 60-jährige Nachbarin Montagvormittag wurde nicht nur der Vierbeiner eingeschläfert, sondern noch am Dienstag bekamen mit ...