Hausarbeit: Wer leistet wie viel?

Der Mental-Load-Test für zu Hause: Auf welchen Schultern der Großteil der Hausarbeit lastet.

Der große Mental-Load-Test für Ihre Familie - und der geht so: Holen Sie sich zwei Stifte, vielleicht einen roten und einen blauen. Für jede Aussage, die Sie für sich selbst bestätigen können, ringeln Sie den schwarzen Punkt in "Ihrer" Farbe ein. Dann kommt Ihr Partner dran und tut dasselbe. Kinderlose Paare lassen das Themenfeld "Kinder" einfach weg. Was beide gemeinsam oder im Wechsel erledigen, dürfen auch beide zählen, was zur Hälfte stimmt, bekommt ein halbes Ringerl. Am Ende zählen Sie ...