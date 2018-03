Herma Schuschnigg - die Ehefrau des Kanzlers stirbt bei Autounfall

Die Familie Schuschnigg war auf dem Weg in die Sommerfrische in St. Gilgen.

Der 13. Juli 1935 war ein heißer Hochsommertag. Um 9.30 Uhr brachen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, seine Frau Herma und der neunjährige Sohn Kurti in Wien in die Sommerfrische in St. Gilgen auf. In der Limousine saßen außerdem das Kindermädchen und ein Sicherheitsbeamter. Gelenkt wurde sie von einem Chauffeur. Zu Mittag passierte auf der heutigen Bundesstraße 1 bei Ebelsberg im Süden von Linz das Unglück. Der Wagen prallte mit rund 80 km/h gegen einen Birnbaum. Der Kanzler und seine Frau wurden aus dem Fond geschleudert. Während Kurt Schuschnigg mit einem Schulterbruch davonkam, dürfte seine 34-jährige Frau mit dem Kopf das halb offene Wagendach touchiert haben. Sie brach sich die Halswirbelsäule und war sofort tot. Der Chauffeur wurde schwer, die restlichen Insassen leicht oder gar nicht verletzt. Adjutanten in einem Begleitfahrzeug leisteten Erste Hilfe und hielten einen Motorradfahrer an, damit er in Ebelsberg Hilfe hole. Der Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl, der die Familie in St. Gilgen empfangen wollte, eilte nach Linz weiter, als er von dem Unglück erfuhr.