Hitze und Unwetter: Ein Juni für die Rekordbücher

So viele Tage über 30 Grad wie selten zuvor. Dazu gab es Unwetter mit Hagel, die erneut Millionenschäden in der Landwirtschaft anrichteten. Warum nun viele auf den 27. Juni blicken.

Nach einem ungewöhnlich kalten Mai, der besonders der Landwirtschaft Frostschäden in Millionenhöhe beschert hat, steht Österreich nun einer der zehn heißesten Junis der Messgeschichte bevor. Und auch er zeigte sich bereits von seiner zerstörerischen Seite. Starkregen mit teils tennisballgroßen Hagelgeschossen richtete Montagabend in der Steiermark sowie in Nieder- und Oberösterreich auf einer Gesamtanbaufläche von 22.500 Hektar einen Schaden von 7,5 Million Euro an - sechs Millionen davon allein in Oberösterreich, wie die Hagelversicherung am Dienstag berichtete. Betroffen waren vor allem ...