Impfnebenwirkungen verheimlicht? Ärzteschaft wehrt sich gegen Anschuldigungen

Ein FPÖ-nahes Magazin greift eine private Facebook-Gruppe von Ärzten an. Die Mediziner distanzieren sich von den Vorwürfen. Was steckt dahinter? Die SN haben nachgefragt.

Ärztinnen und Ärzte würden Patienten hassen, ihnen einen gegen Corona wirksamen Nasenspray verheimlichen und Impfnebenwirkungen ignorieren oder verharmlosen. Behauptungen wie diese finden sich in einem Onlineartikel des "Wochenblick", eines FPÖ-nahen Magazins aus Oberösterreich. Sie würden in den sozialen Medien kursieren, die Leserinnen und Leser verunsichern und deren Vertrauen in Mediziner schmälern, befürchtet die Ärzteschaft.

Bei den Anschuldigungen "handelt es sich um durchschaubare Versuche aus der üblichen Richtung", sagt ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres auf SN-Anfrage. Man wolle damit Stimmung gegen ...