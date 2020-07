Insgesamt 16 Corona-Todesfälle in Wiener Pflegeheim

In jenem Pflegeheim in Wien-Liesing, in dem zuletzt zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden waren, sind in den vergangenen Wochen insgesamt 16 Bewohner gestorben. Wie ein Sprecher des Heimträgers der APA mitteilte, starben die Covid-19-Positiven in Krankenhäusern.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Die meisten Erkrankten waren hochbetagt und litten an Vorerkrankungen