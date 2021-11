Intensivstationen in Innsbruck und Hall stoßen an Grenzen

Die Innsbrucker Klinik und das Krankenhaus Hall stoßen an ihre Grenzen. Am Dienstag habe man das Ende des planbaren Betriebs erreicht, warnte der Sprecher der tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, im APA-Gespräch. Das sei "noch keine Katastrophe", Leistungseinschränkungen würden aber jetzt drastisch zunehmen. Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) zeigte sich indes bei einer Pressekonferenz am Dienstag "überzeugt, dass wir gut durch diese vierte Welle kommen werden".

SN/APA/BARBARA GINDL Krisenmodus wegen vieler Schwerkranker