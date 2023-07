Italienische Bahn streikt - Auch Österreich betroffen

In Italien hat am Donnerstag ein Streik im Bahnverkehr begonnen. Hunderte Bahnverbindungen wurden gestrichen. Der Protest betrifft nicht nur die Staatsbahnen FS, sondern auch das Personal der privaten Bahngesellschaft Italo, wie Gewerkschaften berichteten. Der ursprünglich 24-stündige Streik wurde infolge einer Intervention des Verkehrsministers Matteo Salvini verkürzt und dauert nur noch bis 15 Uhr. Auch in Österreich könnte der Streik spürbar werden.

BILD: SN/APA/AFP (THEMENBILD)/TIZIANA FAB Viele Züge stehen heute still