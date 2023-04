"Was sollen sie im Gefängnis lernen?"

Für kriminelle Kinder gibt es eine Therapie. Sie früher als bisher in Haft zu nehmen wäre keine Lösung und kontraproduktiv, sagt die Kinder- und Jugendpsychiaterin Belinda Plattner.

Straftaten, die von Kindern und Jugendlichen begangen wurden, haben in den vergangenen Monaten immer wieder Aufsehen erregt. Was dahintersteckt und was man dagegen tun kann, dazu sprachen die SN mit der Primaria der Salzburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Belinda Plattner.

Jugendbanden überfallen andere Jugendliche. In Linz gibt es Ausschreitungen, an denen Kinder und Jugendliche beteiligt sind. Was ist los mit der Jugend? Belinda Plattner: Jugendkriminalität ist ein zeitübergreifendes und kein neues Phänomen. Der Mord in Deutschland, bei ...