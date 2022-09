Jugendliche Asylbewerber bleiben nicht in Österreich

Vor allem junge Afghanen ziehen weiter. Grund dafür könnten Gerüchte in den sozialen Medien sein, dass Österreich kein Asyl gewährt.

Die Zahl der Asylbewerber in Österreich steigt seit Monaten stark an. Allerdings ziehen viele illegale Migrantinnen und Migranten, die hier ein Asylansuchen gestellt haben, rasch weiter. Das Innenministerium hat nun in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ dazu Zahlen genannt. Sie beziehen sich auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und auf das erste Halbjahr 2022. Demnach gibt es in diesem Zeitraum im Vergleich zum gesamten Jahr 2021 beinahe doppelt so viele Asylansuchen, und zwar 5372. Nur 26 davon wurden von Frauen ...