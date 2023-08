Kärnten rüstet sich für weitere großflächige Unwetter

In Kärnten bereitet sich der Landeskrisenstab auf die für Montag angekündigten Regenfälle vor. "Wir gehen davon aus, dass es großflächig Unwetter geben wird", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Nachfrage. Wo genau es wie intensiv regnen werde, könne man derzeit noch nicht sagen. In der Gegend um Bad Eisenkappel, wo derzeit noch ein Hang in Bewegung ist, in Ebenthal und Maria Rain seien die Schäden der letzten Unwetter noch nicht ganz beseitigt.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER Schäden in Bad Eisenkappel waren beim letzten Unwetter enorm