Kärntner Feuerwehren nach Unwettern zu 100 Einsätzen gerufen

Heftige Gewitter haben am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag rund 100 Feuerwehreinsätze in Kärnten zur Folge gehabt. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale auf APA-Anfrage mitteilte, seien die Bezirke St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Klagenfurt-Land am stärksten betroffen gewesen, vereinzelt habe es aber auch in den anderen Bezirken Unwetterschäden gegeben.

SN/APA/Webpic/hex Feuerwehren hatten allerhand zu tun