Keine Angst vor Freitag, dem 13. - Mittwoch "gefährlicher"

Man muss sich am Freitag, dem 13. nicht fürchten. "Heben Sie sich die Angst besser für Mittwoch, den 13. auf", heiß es von der Uniqa am Donnerstag. Denn von 100 Schäden würde den Statistikern der Versicherung zufolge jeder Fünfte (21,5 Prozent) an einem solchen Datum passieren - im Vergleich zum Freitag, dem 13. mit 16,4 Prozent.

SN/dpa/Oliver Berg Freitag der 13. ist laut Unfallstatistik nicht am gefährlichsten.