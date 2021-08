"Kirchengefängnis" für Triebtäter?

Die Kirche denkt darüber nach, wie sie Kinder vor Triebtätern in den eigenen Reihen schützen kann. In Österreich kommen einschlägig Verurteilte nur mehr in der Verwaltung zum Einsatz.

SN/angelov - stock.adobe.com Triebtäter unter den Geistlichen sollen sich freiwillig von der Gesellschaft fernhalten.