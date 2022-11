Klimaschützer besetzten Hörsaal an Uni Wien

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben - wie bereits vor Längerem angekündigt - am Mittwoch unter dem Titel "Erde brennt" einen Hörsaal der Uni Wien besetzt, bestätigte eine Sprecherin der Hochschule der APA. Die Aktivisten, die aktuell den Hörsaal C1 im Alten AKH okkupieren, hatten bereits vor einem Monat für November die Besetzung von Unis und Schulen "auf der ganzen Welt" angekündigt. In Österreich sollen demnach Aktionen in Wien, Salzburg und Innsbruck stattfinden.

"Wir fordern einen radikalen Systemwandel, um soziale Krisen, die Krise im Bildungsbereich und die Klimakrise zu überwinden", teilten die Aktivisten auf Twitter mit. Für 18.30 Uhr ist eine Diskussion mit Wissenschaftern angekündigt.

Ziel der Besetzungen sei, "das fossile Wirtschaftssystem zu beenden", so die Aktivisten. Man werde den normalen Alltag in Schulen und Universitäten stören, "weil wir nicht länger so tun können, als sei die Normalität in Ordnung". Es sei ihre Pflicht, als junge Menschen zu kämpfen.

Mit der Hörsaalbesetzung fordern sie konkret mehr Geld für Hochschulen, das Aus für fossile Energieträger und eine Steuer auf Vermögen und Übergewinne. "Ein Weiter-wie-bisher ist einfach nicht mehr möglich, und weder an der Universität, noch im Sozialbereich noch in der Klimapolitik", wird Amina Guggenbichler von "Erde brennt Wien" in einer Stellungnahme zitiert.

Im Oktober hatten die Aktivisten bereits ein Banner mit dem Spruch "Erde brennt - Uni besetzen" am Hauptgebäude der Un Wien aufgehängt. Ähnliche Aktionen gab es etwa an der Fachhochschule Campus Wien.