Kuriositäten im Wahlrecht bleiben

Niederösterreich will das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer abschaffen. Dass man einen unbeliebten Ortspolitiker von der Liste streichen kann, soll aber bestehen bleiben. Und die Geheimniskrämerei rund um Vorzugsstimmen ebenfalls.

Rund 200.000 Menschen, die täglich von Niederösterreich zur Arbeit nach Wien pendeln, haben ein Problem. Sie können ab 1. März mit Inkrafttreten des Parkpickerls ihr Auto in keinem Bezirk mehr gratis in der Bundeshauptstadt abstellen. Rund 90.000 Personen haben das Problem bislang elegant gelöst und ihren Hauptwohnsitz in Wien angemeldet. Um weiteren Ummeldungen einen Riegel vorzuschieben, will jetzt das Land Niederösterreich die Gemeinderatswahlordnung abändern. Bei der Landtagssitzung am 24. Februar soll für Zweitwohnsitzer das Wahlrecht auf Landes- und Gemeindeebene abgeschafft ...