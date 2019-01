Lawinengefahr - Bundesheer sprengt Schneemassen von den Bergen

Die Lawinengefahr bleibt am Mittwoch in Österreich unverändert groß. Die Situation stellt die Soldaten des Bundesheeres noch immer vor große Herausforderungen.

Am Mittwoch waren rund 1700 Soldaten in fünf Bundesländern im Assistenzeinsatz. Die Heeresangehörigen unterstützen zivile Einsatzkräfte an 21 Hotspots bei der Beseitigung der Schneemassen.

Insgesamt setzt das Bundesheer 18 Hubschrauber, 30 Pionierfahrzeuge (u.a. Baggerlader, Senkmuldenkipper, Radlader) und 40 Transport- und Groß-Kfz ein.

In der Steiermark (Grimming und auf der Planneralm) wurden Mittwochvormittag 16 Lawinensprengungen mit rund 120 Kilogramm Sprengstoff durchgeführt. Die Sprengkörper wurden aus einem Bundesheer-Hubschrauber des Typs Alouette III aus einer Höhe von rund 15 Meter abgeworfen.

Auch in Salzburg ist das Bundesheer in neun Gemeinden (Ebenau, Abtenau, Thalgau, Maria Alm, Taxenbach, Annaberg, Werfenweng, Bischofshofen und Dienten) mit rund 300 Kräften im Einsatz, um Straßen und Dächer vom Schnee zu befreien.

Derzeit stehen 18 Hubschrauber und 130 Soldaten der Luftstreitkräfte bereit, um Bäume von Schnee zu befreien ("Downwash"), Versorgungsflüge sowie Erkundungsflüge für die Lawinensprengungen durchzuführen.

Die eingesetzten Soldaten sollen nach Abschluss der Arbeiten Sonderurlaub bekommen, gab Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat bekannt. Er und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nutzten die Gelegenheit, sich bei allen Helfern für ihren Einsatz zu bedanken.

Im Vergleich zu den Vortagen besserte sich die Lawinen- und Verkehrssituation auch in Salzburg etwas. Es herrschte verbreitet erhebliche, in den Nordalpen teils noch große Lawinengefahr. Einige Straßensperren konnten mittlerweile aufgehoben werden, nur noch wenige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. Das Skigebiet Obertauern war am Vormittag wieder erreichbar. Mittlerweile wurde auch die Stromversorgung im Land nahezu zur Gänze wieder hergestellt. Am Dienstagabend hatten rund 60 Kunden der Salzburg AG keinen Strom. Das Kleine Deutsche Eck zwischen Salzburg und Tirol ist seit dem Vormittag auch wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach dem Abklingen der massiven Schneefälle war die Situation in Tirol am Mittwoch laut den Experten "weitgehend ruhig". Der Tag wurde für weitere Erkundungsflüge mit den Lawinenkommissionen, dem Lawinenwarndienst und der Wildbach- und Lawinenverbauung genutzt. Trotz eines leichten Rückgangs der Lawinengefahr, gelte vor allem im alpinen Bereich jedoch immer noch höchste Vorsicht. Diese gelte vor allem oberhalb der Waldgrenze, teilte der Lawinenwarndienst mit. Unterdessen wurde seitens der Einsatzkräfte auch Bilanz gezogen: Rund 1.200 Einsätze mit insgesamt 12.000 Feuerwehrleuten absolvierten Tirols Feuerwehren während der massiven Schneefälle. Mit dem Wetterumschwung entspannt sich die Verkehrssituation zusehends.

Auch in Vorarlberg entspannte sich die Lage, oberhalb von 2.200 Meter bestand aber nach wie vor große Lawinengefahr. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend von Aktivitäten außerhalb des gesicherten Geländes abgeraten. Die Straßen im Ländle sind mittlerweile wieder alle frei. In Lech konnte ein 28-jähriger Skifahrer aus Bergnot gerettet werden. Die Suche nach dem ebenfalls in Lech vermissten Skifahrer ging indes weiter.

In Oberösterreich entschärfte sich die Lage, trotzdem galt Vorsicht, denn Schneebretter konnten in den höheren Lagen, teils ab der Waldgrenze noch leicht ausgelöst werden. Das Bundesheer beendete einen Teil seiner Assistenzeinsätze.

In Niederösterreich wurde die Hochkar Alpenstraße vom Schnee befreit und ist wieder für Einsatzkräfte befahrbar. Für den öffentlichen Verkehr bleibt die Strecke weiterhin gesperrt.

