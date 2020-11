Lebensretter und Helden der "schwarzen" Nacht

Terroranschlag offenbarte eine Solidarität, wie man sie in einer Großstadt nicht geahnt hätte.

Zahlreiche Zivilisten erwiesen sich während des Terroreinsatzes Montagnacht als besonders selbstlos und mitmenschlich. Allen voran die beiden türkisch-stämmigen Boxer Recep Gültekin und Mikail Özen, die in sozialen Medien und von Innenminister Karl Nehammer als Lebensretter gefeiert wurden. Özen schilderte in einem zweiminütigen Instagram-Video, wie er und sein Freund plötzlich mitten im Gefecht gelandet seien. Leute seien, von Schüssen getroffen, blutüberströmt am Boden gelegen. "Wir haben einer alten Frau Hilfe geleistet und sie an einen sicheren Platz gebracht. Dabei haben wir ...