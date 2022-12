Die ewige Sehnsucht nach dem Frieden

Vor allem zu Weihnachten wird klar: Zum Frieden gehört mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg.

Kann sich der Weihnachtsfrieden von Flandern aus dem Jahr 1914 mehr als 100 Jahre später in der Ukraine wiederholen? Ist zumindest ein kurzer Waffenstillstand so wie damals vorstellbar? Kann es sein, dass russische Angreifer und ukrainische Verteidiger so wie einst Briten, Franzosen, Belgier und Deutsche für eine Nacht die Waffen ruhen lassen, damit die stille Nacht ihrem Namen auch gerecht wird?

Nach allem, was wir zuletzt aus Moskau gehört haben, ist derzeit weder die Hoffnung ...