Manchmal werden sie milde belächelt. Doch wenn es drauf ankommt, sind wir alle froh, dass wir sie haben: Hilfsbereite Menschen.

In dunklen Stunden, in denen die Fluten ganze Ortschaften und Felder in Salzburg und Österreich unter Wasser setzen und viel Leid und Schaden anrichten, gibt es auch Licht. Das strahlen jene aus, die helfen, die sich mitunter selbst in Gefahr bringen, um zu retten, wer und was zu retten ist. Es sind die Stunden des Einsatzes für die Mitmenschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das sind gute Nachrichten in diesen unübersichtlichen Tagen, die geprägt sind von Unwetterkatastrophen, wie ...