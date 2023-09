Schnelle Züge von Ost nach West. Aber Super-Dauerstau auf den Straßen. Im Land läuft manches gut, vieles kann verbessert werden.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind EU-Meister im Öffi-Fahren. Nirgendwo sonst in der Union benutzen die Menschen Bahn, Bim und U-Bahn so oft und so viel wie hierzulande. Im Schnitt absolviert jede Person im Jahr 1625 Kilometer auf der Schiene, wie ...