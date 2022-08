Lkw-Brand griff in Wien-Liesing auf Firmengelände über

Die Flammen eines brennenden Lkw haben am Freitagnachmittag in Wien-Liesing auf ein Firmengebäude übergegriffen, das so in Vollbrand geraten war, berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber der APA. Die Rauchsäule war über mehrere Kilometer weit zu sehen, mehr als 100 Einsatzkräfte und 26 Fahrzeuge waren zur Brandbekämpfung an Ort und Stelle eingetroffen.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/UNBEKAN Über 100 Einsatzkräfte bei Brandbekämpfung