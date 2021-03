Lockdown in Wien wird verlängert

Die "Osterruhe" zur Eindämmung der Coronakrise wird in Wien bis 11. April verlängert. Das wird der Bund eigens verordnen, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag im Gespräch mit Journalisten erläuterte. Er habe Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gebeten, dies zu tun, sagte er. Niederösterreich und das Burgenland wollen die weitere Entwicklung abwarten, der aktuell unterbrochene Ostregion-Gipfel soll noch am Montag fortgesetzt werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ludwig will längere Osterpause