Mann offenbar in Neuer Donau in Wien ertrunken

Ein Mann ist am Samstagnachmittag offenbar in der Neuen Donau in Wien ertrunken. Er wollte nahe der Jedleseer Brücke von einer Seite auf die andere schwimmen, als er plötzlich unterging. Feuerwehrtaucher suchten mehr als zweieinhalb Stunden nach dem Mann, ehe sie die Suche zunächst unterbrachen. Sie soll nach einer Pause fortgesetzt werden, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

SN/APA/ROBERT JAEGER Suche nach Untergegangenem bisher ohne Erfolg