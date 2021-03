Maske verweigert: Lehrer werden entlassen

Zahlreiche Pädagogen verzichten aus ideologischen Gründen auf ihren Beruf.

In Vorarlberg wurden am Donnerstag zwei Lehrer fristlos entlassen. In Oberösterreich laufen gegen sechs Lehrer Disziplinarverfahren, ein Schuldirektor wurde degradiert. In Niederösterreich wurde einer Lehrerin gekündigt, gegen eine zweite läuft ein Disziplinarverfahren. Alle Lehrer haben gemeinsam, dass sie sich gegen die Coronamaßnahmen der Regierung stemmen.

Sie verweigern das Tragen einer FFP2-Maske in der Schule bzw. wollen die Schüler-Selbsttests nicht überwachen. Die Covid-19-Schulverordnung verpflichtet die Lehrer aber zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Gegensatz zu den Schülern können sie sich ...