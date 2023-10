Mehr psychische Betreuung für Schüler gefordert

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Österreich hat sich nach dem Ende des pandemischen Zustandes der Coronakrise nicht wie erhofft verbessert, sondern verschlechtert. Darauf haben Expertinnen und es Experten des Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien anhand von Zahlen hingewiesen. Sie forderten rascher mehr Gratis-Betreuungsplätze und auch mehr Psychotherapie in der Schule und dortiges Bewusstsein dafür.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Erhoffte Besserung der Belastung nach Coronakrise nicht eingetreten