Mehrheit für Kreuze in öffentlichen Gebäuden

Kreuze sollten nach Ansicht der meisten Österreicher und Österreicherinnen in öffentlichen Gebäuden hängen bleiben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das Nachrichtenmagazin "profil" sprachen sich 67 Prozent für den Verbleib des christlichen Symbols etwa in Krankenhäusern und Schulen aus. In einer weiteren Erhebung wollte zudem eine große Mehrheit Osterfeiern in Schulen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Das Kreuz in Schulen soll bleiben