Messerattacken: Beschuldigter Afghane schon 2016 verurteilt

Der 23-jährige Afghane, dem die beiden Messer-Attacken vom Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt mit vier Verletzten zur Last gelegt werden, ist bereits 2016 wegen Drogenhandels verurteilt worden. Das hat die Polizei am Samstag bestätigt. Der Mann fasste damals drei Monate bedingte Haft aus.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Polizei hatte schon häufiger "Bekanntschaft" mit dem 23-Jährigen