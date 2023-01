Wirbel um Erdgasbohrungen in Naturschutzgebiet

In der Nationalparkgemeinde Molln in Oberösterreich kochen die Emotionen hoch. Die Montanbehörde hat einem australischen Energiekonzern eine Gasaufsuchungslizenz erteilt.

In der idyllischen Nationalparkgemeinde Molln in Oberösterreich ist die Aufregung groß. Denn erst durch einen aufmerksamen Umweltschützer und kurz vor dem Start möglicher Probebohrungen haben die Einheimischen erfahren, dass sie bald zur Erdgas-Förderzone werden könnten. Dabei ist die Betreiberin des Projekts, die ADX Vie GmbH, seit April 2022 im Besitz der für das Projekt nötigen Aufsuchungslizenz für Erdgas, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Eine Bohr- und Förderlizenz durch die Montanbehörde liege derzeit nicht vor, war aus dem ...