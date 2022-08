Mopedfahrer bei Unfall mit Traktor in Wien schwer verletzt

Zu einem in der Bundeshauptstadt ungewöhnlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag in Wien-Donaustadt gekommen. Ein 16-jähriger Mopedfahrer versuchte einen Traktor zu überholen, als dieser gerade nach links abbiegen wollte. Der junge Mopedlenker krachte in einen am Traktor angebrachten Pflug, kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT Ungewöhnlichen Unfall in Wien-Donaustadt