Motorradlenker in OÖ von Anhänger überrollt und getötet

Die Fahrt eines steirischen Motorradlenkers in Oberösterreich hat am Sonntagvormittag tödlich geendet. Der 78-Jährige stieß gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung der B121 und der B115 bei Weyer im Bezirk Steyr-Land mit einem Auto mit Anhänger zusammen und wurde überrollt. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Oberösterreich meldete.

SN/APA/JAKOB GRUBER Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät