Neue Details über Unfall von Personenschützern Nehammers

In der Causa rund um die betrunkenen Personenschützer von Kanzler-Gattin Katharina Nehammer gibt es neue Erkenntnisse. Bisher war man davon ausgegangen, dass die beiden Cobra-Beamten nicht in der Wohnung von Karl und Katharina Nehammer in Wien-Hietzing alkoholische Getränke zu sich genommen haben. Wie der "Kurier" am Freitag und Samstag berichtete, haben die Beamten entgegen den ursprünglichen Angaben doch Bier, Wein und Schnaps in der Wohnung getrunken.

SN/APA/PAUL PLUTSCH/PAUL PLUTSCH Cobra macht gerade keine gute Figur