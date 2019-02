Neues Mobilfunknetz 5G: Bürger zeigen sich besorgt

Das geplante 5G-Funknetz ist umstritten: Kritiker verlangen, dass zuvor die Auswirkungen auf die Gesundheit der Anrainer untersucht werden müssten. Nach einem SN-Bericht meldeten sich zahlreiche besorgte "elektrosensible" Bürger.

Schmerzen, Schlafprobleme, Müdigkeit: Darüber klagen Menschen, die sich selbst als "elektrosensibel" bezeichnen. Als Ursache für ihre gesundheitlichen Beschwerden nennen sie meist nahegelegene Handymasten oder W-LAN-Sender.

Nach dem SN-Bericht über den geplanten Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes am Samstag haben sich nun zahlreiche Leserinnen und Leser gemeldet. Sie klagen darüber, schon jetzt unter den Folgen der Mobilfunkstrahlung zu leiden. "Seit der Einführung der Mobilfunktechnologie hat mein Leben gewaltig an Qualität verloren. Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit sind Folgen eines Kontaktes mit Mikrowellenstrahlung", so eine Leserin. Eine andere Leserin schreibt: "Ich bin kein Gegner des Fortschritts, habe zehn Jahre ein Handy genutzt, aber am eigenen Leib erfahren müssen, was es heißt, die Mobilfunkstrahlung nicht mehr zu ertragen. Kein Schlaf, chronischer Kopfschmerz, Organschmerzen, chronische Erschöpfung, Herzrasen und vieles mehr." Die W-LAN Nutzung aus der Nachbarschaft habe sie an ihre "körperlichen Grenzen" gebracht und sogar gezwungen, ihr Haus zu verkaufen. "Ich konnte diese Schmerzen nicht mehr ertragen - sie glichen einer Folter." Leider erfahre man bei Ärzten nicht das nötige Verständnis. Diese würden einfach ein Burn-Out diagnostizieren - Antidepressiva inklusive.