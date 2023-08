Neues "Sprachportal" zum Deutschlernen

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet für Zuwanderer und Zuwanderinnen ein neues kostenloses Angebot zum Deutschlernen. Am "ÖIF Sprachportal" (sprachportal.at) finden sich mehr als 5.000 Übungen, mehr als 500 audiovisuelle Features und laufend Live-Online-Kurse und berufsspezifische Kurse, so der Fonds am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Plattform richtet sich an alle Sprachniveaus - von Alphabetisierung bis C1. Das seit 2012 bestehende Sprachportal wurde nun erneuert und ergänzt: Im Zentrum stehen laut ÖIF Angebote zum berufsbegleitenden und berufsvorbereitenden Deutschlernen - etwa fachspezifische Deutschkurse zu den Berufsfeldern Gastronomie, Hotellerie und Tourismus und Lebensmittelhandel. Neben diesen Live-Einheiten, die von qualifizierten Deutschlehrenden zu fixen Uhrzeiten angeboten werden, steht eine Reihe zeit- und ortsunabhängig durchführbarer Übungen zum selbstständigen Deutschlernen bereit. Während des Testlaufs konnte die neu gestartete Plattform in den letzten Wochen im Schnitt bereits 14.000 Aufrufe pro Tag verzeichnen. Die Inhalte können auch unterwegs am Smartphone oder via Tablet genutzt werden. Auch für Pädagogen und Pädagoginnen und Eltern bietet das ÖIF-Sprachportal Sprachfördermaterialien für Kinder ab drei Jahren sowie Lernmaterialien und Unterrichtstipps für den Spracherwerb. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) bezeichnete Sprache und Arbeit als "Schlüssel für eine erfolgreiche Integration". Diese funktioniere am besten, "wenn ein rascher Einstieg in den Arbeitsmarkt erfolgt".