Nunu Kaller hat sich ein Jahr lang nichts zum Anziehen gekauft. Damit hat sie nicht nur der Umwelt einen Dienst erwiesen, sondern vor allem sich selbst.

Verzichten ist gerade groß in Mode. Was Nahrungsaufnahme betrifft, sind es meist Fleisch, Süßigkeiten, Kohlenhydrate oder Alkohol, die vom Speisezettel gestrichen werden. Überaus angesagt ist es auch, nicht mehr zu fliegen. Oder Dinge zu kaufen, die in Plastik verpackt sind. ...