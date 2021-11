Oberösterreich offenbar vor neuen Maßnahmen

In Oberösterreich könnte bei den Coronaregeln rasch deutlich nachgeschärft werden. Derzeit laufen intensive Beratungen im Landhaus, hieß es am Mittwoch aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), am Donnerstag dürften weitere Maßnahmen präsentiert werden. Inoffiziell und in Medienberichten ist u.a. von einer 2,5G-Regel, einer Impflotterie und einem PCR-Test-Programm die Rede.

SN/APA/MANFRED FESL/MANFRED FESL Oberösterreich dürfte vor Maßnahmen-Verschärfungen stehen