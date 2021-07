ÖGK will Erwachsenen-Impfprogramm

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will ein Erwachsenen-Impfprogramm etablieren. Damit sollen spätestens 2022 niederschwellig und kostengünstig alle empfohlenen Impfungen zur Verfügung gestellt werden, die Influenza-Impfung zumindest für Risikogruppen schon heuer, kündigte Arbeitnehmervertreter Andreas Huss an, der am Donnerstag für das nächste halbe Jahr turnusmäßig die Obmannschaft in der ÖGK übernommen hat.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER ÖGK will Impfprogramm für Erwachsene