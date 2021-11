Österreich spendet weitere Impfdosen an bedürftige Staaten

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat die Spende von weiteren 1,5 Millionen Impfdosen an bedürftige Staaten beschlossen. 50.000 Dosen des Vakzins Astra-Zeneca gehen demnach an den Vietnam, 450.000 Dosen desselben Impfstoffes an zentralasiatische Staaten und eine Mio. Dosen mit mRNA-Impfstoffen an Länder des Westbalkans und der "östlichen Partnerschaft" wie Moldau, sagte Außenminister Linhart (ÖVP) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Linhart hatte gerade erst Impfdosen in Zentralasien verteilt